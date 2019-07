Gli appuntamenti della movida milazzese - Tempostretto

Ennesimo allarme falso per l'apertura del Paradiso, questa dovrebbe essere la settimana decisiva. Tanti i locali che si contendono la movida.

Settimana finale per il mese di luglio, si entra quindi nel vivo. Siamo partiti con il venerdì reggeaton all’Horizon, serata che verrà probabilmente ripetuta già questo giovedì. Nel frattempo il salto di due giorni lo riempie il solito evento “privato” e solo su invito alla Tonnara Beach Club, evento fortemente voluto dall’Enjoy Group, il format che ogni anno lascia dietro di sè eventi live e disco di un certo livello.

Il venerdì il milazzese amante della movida si sposta a Messina, al Riva Club, il lido più “milazzese” di Messina, mentre la domenica si preferisce il M’Ama in questa ipotetica road map serata dopo serata. Il Capriccio non ci ha mai convinto fino in fondo, questa volta dovrebbe però essere davvero la settimana dell’apertura del Paradiso.

Nei nostri consigli trovate anche i lidi, sempre più protagonisti dell’estate milazzese anche di giorno. La domenica è l’aperitivo alla Tonnara Beach Club, già citata sopra. Tra i lidi più esclusivi la Baia del Tono, già protagonista di diversi collegamenti con b&b e strutture hotel, grazie al servizio navetta istituito l’anno scorso.

La competizione tra i lidi del Tono ha di fatto aumentato la qualità del servizio ai clienti ma resta il problema parcheggi.