 Gli Archètypos di Giko conquistano il Mic, in mostra fino all'estate

Gli Archètypos di Giko conquistano il Mic, in mostra fino all’estate

Alessandra Serio

Gli Archètypos di Giko conquistano il Mic, in mostra fino all’estate

giovedì 26 Febbraio 2026 - 17:24

Successo dell'artista, prorogata l'esposizione al Museo archeologico nazionale di Vibo Valentia

Messina – Non meraviglia il successo di Archètypos di Giko in Calabria. La collezione dell’artista messinese Giacoma Venuti era infatti reduce da precedenti esposizioni in siti prestigiosi dove aveva raccolto il favore del pubblico. Le sue “navicelle” che dialogano tra l’antico e il moderno, tra l’artefatto e il metafisico sotto forma di vaso, non potevano trovare migliore cornice del Museo archeologico nazionale Vito Capialbi di Vibo Valentia. Inaugurata all’inizio di dicembre scorso e inizialmente prevista fino al 28 febbraio, la mostra è stata prorogata fino alla prossima estate.

Il viaggio di Giko tra antico e moderno

giko archetipos vibo valentia
Giko

I reperti millenari del Mic si accendono nel dialogo con l’arte di Giko e la rassegna, curata da Melissa Acquesta e Michele Mazza in collaborazione con The Loft Arte, offre ai visitatori un inedito sguardo sull’arte antica e quella contemporanea. Un percorso che diventa così immersione in un percorso pittorico e artistico intenso e suggestivo, un viaggio nell’inconscio collettivo e non soltanto nella storia dell’espressione dell’uomo.

L’arte contemporanea dialoga con l’arte antica

Gli acrilici e le vernici di Giko si fondono all’interno dei vasi per creare forme primigenie, tra colori vibranti e tonalità in bianco e nero. Un viaggio attraverso il metafisico che, come spiega Giko, mira a tornare alla connessione con noi stessi.

Leggi qui: Dalla ricerca di Dio alla forma custode dell’universo, Giko torna con Archètypos

0 commenti

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Premi qui per commentare
o leggere i commenti

Altre dalla home

In motorino dentro il Policlinico di Messina, è un operatore di una società di servizi
LCS Arredamenti a Messina. Mobili per valorizzare la vostra casa
Dal naufragio di Cutro tre anni fa ai migranti vittima del ciclone Harry
Tempostretto - Quotidiano online delle Città Metropolitane di Messina e Reggio Calabria
Editrice Tempo Stretto S.r.l.

Salita Villa Contino 15 - 98124 - Messina

Marco Olivieri direttore responsabile

Privacy Policy

Termini e Condizioni

Contatti e info
info@tempostretto.it

Telefono 090.9412305

Fax 090.2509937 P.IVA 02916600832

n° reg. tribunale 04/2007 del 05/06/2007

Preferenze Privacy

Questo sito è associato alla

badge_FED