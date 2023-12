Gli auguri del Messina alla città. Sciotto: “Ho fatto bene a non cambiare allenatore” - Tempostretto

Al posto della conferenza pre partita presidente, allenatore e direttore sportivo hanno invitato i giornalisti per lo scambio di auguri

MESSINA – Vigilia di una partita fondamentale in ottica salvezza e il Messina, invece della solita conferenza stampa pre partita, decide di invitare i giornalisti per lo scambio di auguri di fine anno. Presente in pubblico dopo diverso tempo il presidente Pietro Sciotto che si è concesso a rispondere a qualche domanda: “La mia speranza dopo due campionati con la salvezza ottenuta all’ultimo respiro è di fare i playoff e ancora ci credo. Per quanto riguarda la campagna invernale sono sempre pronto a rinforzare dove mi diranno che c’è bisogno. Dopo le sconfitte consecutive subite ho detto al mister che nessun altro campionato l’avrebbero confermato, ma io, che sono stato un allenatore, ho fatto un progetto con Modica e ho capito che la squadra era abbattute per le sconfitte. A quel punto mi sono unito alla squadra e sono da settimane vicino ai calciatori. Ho fatto bene a non cambiare allenatore e non è facile perché tutti, da più parte me lo chiedevano. In quel periodo c’è stata un po’ di confusione, la squadra doveva convincersi di essere forte, venerdì spero in risultato positivo che ci dia tranquillità”

Riguardo le presenze allo stadio e la città che, tramite anche le tante sponsorizzazioni, si sta avvicinando alla società aggiunge: “Non vorrei intervenire sulle presenze allo stadio, è vero che c’è tantissima pubblicità, io ho pagato i giocatori, ma non ho preso ancora nulla. Contro il Catania abbiamo avuto 3200 paganti più 1200 biglietti omaggio, per la partita in cui non valevano gli abbonamenti mi aspettavo di più. Come ogni cosa si parte e si migliora sono fiducioso”.

Gli auguri di mister Modica e del ds Roma

Non parlano della partita contro il Monopoli mister e direttore sportivo, ma ci tenevano ad essere presenti per fare i loro auguri: “Abbiamo poco da dire riguardo al campo – esordisce mister Modica – in questo momento non è che abbiamo fatto tre partite ed è cambiato in mondo, sono lo stesso di dieci partite fa. Non voglio fare polemica, è importante che la squadra faccia bene, il mio pensiero conta poco quindi continuerò a tacere. Il mio pensiero va alla famiglia Messina e sono venuto qui oggi per salutare voi e la città, mi auguro che possiate trascorrere un sereno natale con i vostri cari e augurarvi le soddisfazioni che meritate”.

Gli fa eco il direttore sportivo Domenico Roma: “Volevo unirmi agli auguri che ha fatto il mister alla comunità messinese. Mi permetto di fare un augurio particolare a mio papà che sta passando un momento non felicissimo e il mio pensiero va a lui, vi ringrazio tutti”.