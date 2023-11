"Gli impianti comunali gratis per le persone con disabilità": l'appello del consigliere La Fauci - Tempostretto

Il vicepresidente supplente del consiglio comunale ha presentato un'interrogazione: "In Italia ci sono esempi virtuosi"

MESSINA – E se le strutture sportive comunali fossero gratis per le persone con disabilità? Questo è quanto si è chiesto il consigliere di Ora Sicilia Giandomenico La Fauci, vicepresidente supplente del Consiglio comunale. Per questo nei giorni scorsi ha presentato un’interrogazione chiedendo “al sindaco Basile, all’assessora ai Servizi sociali, Alessandra Calafiore, all’assessore allo Sport, Massimo Finocchiaro, e ai vertici della Messina Social City” se ci fosse la possibilità “di garantire l’accesso alle strutture sportive in modo gratuito ai portatori di disabilità psichiche e motorie”.

“Occorre un passo in più”

La Fauci ha spiegato: “Personalmente, ho posto particolare attenzione alle condizioni della piscina ‘Graziella Campagna’, la cui riapertura è stata motivo di felicità proprio per l’adeguamento della struttura alle esigenze dei disabili. Un processo che, però, non credo debba fermarsi alla sola realizzazione di infrastrutture accessibili. No, occorre fare un passo in più e aiutare in maniera maggiore queste famiglie. In Italia, infatti, esistono esempi di Comuni virtuosi che, con una decisione di sindaco e giunta, hanno deciso di consentire l’accesso gratuito alle strutture sportive grazie a una copertura finanziaria garantita dal Comune stesso”.

Poi ha concluso: “Chiaro, ogni amministrazione deve fare i conti con la propria condizione economica e non è sempre facile, o automatico, che si possano prendere decisioni, in apparenza, semplici. La mia richiesta, quindi, prova a far riflettere l’amministrazione su questa possibilità così da favorire uno degli aspetti più importanti nella quotidianità dei portatori di disabilità. Sappiamo tutti, infatti, che l’attività sportiva rappresenta una parentesi importantissima nella fase di terapia motoria e comportamentale. Fare sì, quindi, che il tutto possa essere svolto anche in strutture pubbliche senza il pagamento previsto sarebbe un importante passo in avanti per l’aiuto concreto a questi cittadini”.