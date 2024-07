“Gli incivili si fanno furbi”, discarica di rifiuti in barba alla videocamera

Per non essere individuati, gli incivili abbandonano i rifiuti fuori dal raggio visivo della videocamera di sorveglianza

MESSINA – Segnalazione WhatsApp al 366.8726275: “Via Empedocle, nonostante ci sia la videocamera, gli incivili la fanno sempre franca, buttando di tutto prima dello strumento di sorveglianza. Finirà che non ci faranno entrare nemmeno nella nostra abitazione, come si evince dalla foto. Anche i mastelli dell’indifferenziata vengono buttati perché nessuno passa per pulire, anche se questo non è colpa loro”.