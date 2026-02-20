 Messina, flotta Atm sempre più verde. A Piazza Duomo 29 nuovi bus elettrici VIDEO

Marco Ipsale

venerdì 20 Febbraio 2026 - 11:30

In arrivo altri 20 bus nei prossimi due mesi, la flotta complessiva salirà a 232 mezzi

VIDEO di Silvia De Domenico

Piazza Duomo si è tinta di rosso e grigio stamattina per la presentazione ufficiale di 29 nuovi bus elettrici di Atm. I mezzi, prodotti da Iveco Bus, rappresentano un ulteriore e passo avanti nel percorso di rinnovamento tecnologico e sostenibile del trasporto pubblico locale cittadino.

Alla cerimonia di stamattina hanno preso parte il sindaco Federico Basile, il vicesindaco Salvatore Mondello, il direttore generale del Comune, Salvo Puccio, la presidente di Atm, Carla Grillo e la dirigenza aziendale.

Investimento sulla mobilità sostenibile

L’immissione in servizio di questi 29 veicoli a zero emissioni è solo una fase del potenziamento. Già in programma ulteriori arrivi: altri 20 bus elettrici saranno consegnati nei prossimi due mesi.

L’obiettivo dell’amministrazione e di Atm è quello di abbattere drasticamente l’impatto ambientale dei trasporti in città, offrendo al contempo mezzi più moderni, silenziosi e dotati di ogni comfort per i passeggeri.

I numeri della flotta

Con l’integrazione odierna, la flotta di Atm Messina raggiunge un totale di 212 mezzi. Questo potenziamento permetterà una copertura più capillare del territorio e una maggiore frequenza delle corse, supportando il piano di efficientamento che l’azienda sta portando avanti negli ultimi anni.

I nuovi bus elettrici Iveco sono pronti a entrare in servizio sulle linee cittadine, segnando un punto di svolta per il futuro della mobilità messinese, sempre più orientata verso l’abbandono dei motori termici a favore della trazione elettrica.

Selezione per nuovi autisti

Parallelamente al rinnovo del parco mezzi, l’azienda continua a investire sul personale. È stata infatti aperta una nuova selezione per autisti rivolta agli over 30, necessaria per garantire la piena operatività dei nuovi servizi. Già nei prossimi giorni, inoltre, è previsto l’ingresso in organico di altri 10 autisti, pronti a mettersi alla guida dei mezzi per potenziare i turni e la regolarità delle linee.

