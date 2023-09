Gole dell'Alcantara, escursionisti in difficoltà: in volo il Drago 146 dei vigili del fuoco - Tempostretto

L'elicottero è partito da Catania

Il Drago 146, l’elicottero in dotazione al reparto volo dei vigili del fuoco di Catania, è stato allertato nel pomeriggio dalla sala operativa del Comando provinciale di Messina. Il mezzo si è diretto verso le Gole dell’Alcantara, dove ha volato per soccorrere alcune persone. Si tratterebbe di tre escursionisti rimasti bloccati in una zona d’acqua alta, difficili da recuperare via terra, e non è escluso che dovranno intervenire i sommozzatori.

Seguono aggiornamenti