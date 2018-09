Risanamento, il Fronte Popolare: "Inserire anche chi è in emergenza abitativa"

Il Fronte Popolare autorganizzato Cobas torna a chiedere l’avvio di un Tavolo Tecnico sul risanamento con il Sindaco, il Vice Sindaco, il Dirigente del Dipartimento Politiche per la Casa Domenico Signorelli, il Dirigente del Dipartimento Politiche Sociali Domenico Zaccone ed il nuovo Cda della A.Ris.Me, al fine di fare chiarezza sia su tutto iter che porterà allo sbaraccamento di fine Dicembre 2018 “ma anche per soffermarci su un’ altra questione altrettanto importante, e che il Sindaco sta assolutamente trascurando, ovvero, la Graduatoria ERP, che a fine Maggio scorso ha chiuso con un Bando nel quale sono state pervenute circa 1000 domande su 25 alloggi disponibili. Ad oggi, al Dipartimento Politiche per la Casa, non è stata avviata alcuna valutazione delle domande al fine di stilare una graduatoria. Per non parlare delle centinaia richieste in deroga per l'alloggio di emergenza pervenute al Comune di Messina, e che ancora attendono. Ribadiamo ancora una volta che questi ritardi ingiustificati, infrangono quel barlume di speranza che le Istituzioni possano rispondere ai bisogni dei cittadini, inducendo chi è in condizioni di disagio economico e abitativo ad autorganizzarsi. Sono migliaia le famiglie siciliane vittime di sfratto, in gran parte per morosità incolpevole, questa cronica situazione di esclusione dai diritti più elementari costringe tanti all’abusivismo. Pertanto, chiediamo al Sindaco di dichiarare lo Stato di Emergenza abitativa anche per quelle migliaia di famiglie che hanno aderito al Bando ERP che disponeva solamente di 25 alloggi, scaduto lo scorso Maggio, e per quelle centinaia di richieste in deroga di alloggi d'emergenza presentate negli ultimi anni, che in questo momento permangono nell'indifferenza sugli scaffali degli uffici comunali. Nel frattempo noi del Fronte Popolare Autorganizzato - SI Cobas Messina, continueremo ad organizzare degli incontri informativi con tutta la cittadinanza, affinché ogni abitante delle baraccopoli abbia gli strumenti di consapevolezza per vigilare su tutto il processo di sbaraccamento che avverrà a fine Dicembre 2018.

Ribadiamo ancora una volta il nostro consenso nel optare all’acquisto di alloggi da privati, ma insistiamo nell'evidenziare la necessità di avviare una Conferenza di Servizi con Prefettura, Enel, Amam, IACP, Agenzia delle Entrate, Agenzia del Territorio, Demanio, Assessore e Dipartimento Politiche per la Casa e O.O.S.S. per un censimento approfondito e l’avvio di controlli incrociati di tutti gli immobili di edilizia residenziale pubblica vuoti nella Provincia di Messina, in quanto riteniamo che questo processo, sia l'ABC, per la risoluzione del disagio abitativo. Inoltre crediamo sia necessario ottimizzare l’esistente, promuovere l’utilizzo di beni immobili pubblici abbandonati da riconvertire a scopi abitativi, al fine di tutelare l’ambiente ed evitare ulteriori cementificazioni.