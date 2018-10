Verifiche sismiche. 346mila euro per le scuole messinesi

La Regione ha approvato la graduatoria definitiva sull'avviso per la valutazione del rischio sismico nelle scuole. Per Messina prevista una spesa di 346mila euro, ecco in quali scuole:

Cesare Battisti 58mila 276 euro

Luigi Boer 46mila 277 euro

Gaetano Martino 38mila 687 euro

Verona Trento 37mila 371 euro

Nino Ferraù 29mila 590 euro

Giorgio La Pira I 22mila 985 euro

Bisconte 10mila 445 euro

Luigi Pirandello 10mila 327 euro

Annunziata 9mila 415 euro

Giampilieri Superiore 8mila 582 euro

Santa Lucia bassa 7mila 537 euro

Ganzirri 7mila 450 euro

Camaro Superiore 7mila 150 euro

Santa Margherita Saitta 6mila 402

Galati Marina 6mila 370 euro

Pace 5mila 852 euro

Tremestieri I 5mila 610 euro

Santa Lucia sopra Contesse 5mila 585 euro

Sant'Agata 4mila 502 euro

Pistunina 4mila 450 euro

Ponte Schiavo 3mila 660 euro

Mili Moleti Marina 3mila 620 euro

Santa Margherita Macello 3mila euro

Tremestieri Macello 3mila euro