Graffiti e street art a Messina: in cerca di spazi per favorire i talenti - Tempostretto

MESSINA – Che città diventerebbe Messina se fosse colorata e abbellita con le opere degli street artist? Con questo interrogativo e con uno sguardo al futuro il presidente della quinta commissione consiliare, Raimondo Mortelliti, ha invitato in aula l’assessora alle Politiche giovanili Liana Cannata, che da tempo dialoga con gli artisti messinesi di ogni disciplina. Con lei anche Giuseppe Irrera e Daniele D’Agostino (Qui la sua storia).

Cannata: “Coinvolgere le municipalità”

E a spiegare l’idea è proprio Liana Cannata: “Stiamo lavorando insieme agli Street artist a un regolamento condiviso. Vogliamo approfondire il mondo dell’arte urbana, perché spesso se ne parla in maniera impropria”. L’idea è “coinvolgere le Municipalità che conoscono bene il territorio. Ognuna di loro può segnalare le zone migliori, perché non tutti i muri sono adatti alla Street Art”. E con questo lavoro condiviso, l’amministrazione punterebbe da una parte a cambiare volto a Messina e dall’altra a dare “sfogo” al talento degli street artist messinesi, a chi vuole mettersi alla prova e a chi già lo fa anche lontano dallo Stretto.

Cannata prosegue: “L’amministrazione ha avviato da tempo un percorso per far annovarere Messina tra le città creative. La creatività è uno dei più importanti punti strategici per il raggiungimento dello sviluppo urbano sostenibile”. Questione di potenzialità, tanto economico-sociali quanto paesaggistico-culturali, da sfruttare. L’assessora pone l’accento su “cultura, voci, suoni, rumori di un luogo che la street art in grado di fissare all’interno di un’opera urbana” e guarda soprattutto ai giovani, “per favorire il legame con il territorio e generare bellezza”.

Gli artisti: “Collaborare è fondamentale”

“Da un po’ dialoghiamo su questo argomento e vogliamo fare luce sui graffiti, sulla Street Art – spiega poi Irrera -. Ma va fatto un distinguo, non è solo ciò che si vede sui media. Messina purtroppo non è così arricchita da queste opere. Oltre 25 anni fa ero io con altri ragazzi a venire qui a chiedere spazi, oggi è il contrario ed è bellissimo e importante. Individuare delle zone e collaborare sarà fondamentale”. E così D’Agostino: “In Sicilia ci sono tanti esempi molto belli ed è ora che anche Messina apra gli occhi. Ma va regolamentato e strutturato l’intero discorso, dando spazi a chi già sa farlo e chi si vuole per così dire allenare”.