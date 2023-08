Gran Camposanto. Da oggi visite aperte alla Nuova Piramide - Tempostretto

Per un primo periodo solo il sabato e la domenica

A partire dal 5 agosto sarà consentito, soltanto nelle giornate di sabato e domenica e negli orari vigenti, l’accesso ai parenti per la visita dei propri cari tumulati nella parte del nuovo palazzo funerario a ridosso “Piramide” in zona G del Gran Camposanto.

L’accesso avverrà attraverso le scale ubicate nella zona dell’ara crematoria. Si tratta di un accesso provvisorio, proprio nelle giornate di sabato e domenica nelle quali il cantiere non è operativo, in attesa del completamento delle attività di messa in sicurezza di tutta l’area interessata.