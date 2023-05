Gran Camposanto, "fine lavori al deposito entro 10 giorni". Parenti convocati per scelta posti - Tempostretto

Le visite ai defunti saranno consentite da luglio per l'iter amministrativo necessario

È pubblicato all’Albo Pretorio del Comune ed è consultabile sul sito istituzionale del servizio Cimiteri alla sezione “News”, l’Avviso Pubblico per i parenti dei defunti temporaneamente ospitati al deposito del Gran Camposanto. Secondo l’ordine di priorità individuato dalla determinazione dirigenziale n° 8623 del 13/10/2020 e dalla determinazione n° 9569 del 6/11/2020 ed in ordine cronologico per data di morte, sono iniziate infatti le convocazioni come da cronoprogramma per la scelta tra i posti disponibili nei cimiteri.

Visite ai defunti a partire da luglio

“Dalla prima metà di maggio i locali del Deposito saranno nuovamente fruibili per il completamento dei lavori in corso” – ha spiegato l’assessore con delega ai Cimiteri, Massimiliano Minutoli –. “In considerazione della tempistica necessaria per il perfezionamento dell’iter amministrativo, con la scelta del posto, il pagamento dei bollettini, l’ordine di servizio per la tumulazione e quant’altro, si è ritenuto che le visite ai propri cari defunti saranno possibili a partire dal mese di luglio e quindi il disagio sarà contenuto in tempi brevi per dare degna sepoltura alle salme, togliendole dal Deposito. Per la prima volta abbiamo creato i presupposti necessari per lo spostamento totale delle salme dal Deposito, una svolta epocale. Prioritariamente sono convocati per la scelta del posto coloro che hanno inoltrato istanza allo sportello telematico per “Ricongiungimento con salma del secondo coniuge deceduto giacente in deposito”. In caso di mancata presentazione alla convocazione o qualora i familiari del defunto non avranno aderito scegliendo la destinazione di sepoltura o qualora non dimostrino di aver avviato procedure alternative (trasformazione o contratto, compromesso o promessa di vendita con confraternita), si procederà entro il termine di tre mesi all’inumazione d’ufficio. Eventuali segnalazioni e/o richieste di chiarimenti potranno essere effettuate tramite pec all’indirizzo protocollo@pec.comune.messina.it .

Articoli correlati