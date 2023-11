Grande partecipazione alle elezioni UniMe: ha votato l'88,53% nella sfida tra Limosani e Spatari - Tempostretto

17 in più rispetto al primo voto. Quorum ampiamente raggiunto nella seconda votazione per scegliere il rettore dell'Università di Messinaa

MESSINA – 1197 votanti, tra pieni e ponderati, sui 1352 complessivi. 17 in più rispetto al primo voto, in tutte le categorie coinvolte, con una percentuale dell’88,53 per cento dei voti equivalenti. Per l’elezione del rettore di Messina, urne sigillate fino a domattina alle 8.30 quando comincerà lo spoglio. E ora si attende l’esito della seconda votazione. La corsa è a due tra Michele Limosani, ordinario di Politica economica, e Giovanna Spatari, ordinaria di Medicina del lavoro.

È stato superato ampiamente, quindi, il quorum richiesto di 677 aventi diritto al voto equivalenti e l’elezione è stata dichiarata valida. Al primo turno aveva votato l’87 per cento. Le operazioni di scrutinio si terranno domani, martedì 28 novembre, con inizio alle ore 8.30. A conclusione dello spoglio presso ciascun seggio, la presidente del seggio n.1, la professoressa Cinzia Ingratoci, ricevuti i plichi elettorali, procederà a collazionarne i risultati e avvierà lo scrutinio del seggio n.1. Affinché uno dei due candidati venga proclamato rettore, dovrà ottenere la maggioranza dei voti validamente espressi.

In caso contrario si andrà al ballottaggio il primo dicembre e basterà la maggioranza relativa.

I votanti

Alle ore 20 (chiusura seggi) hanno votato 2540 aventi diritto, votanti equivalenti 1197, così suddivisi:

970 tra docenti, ricercatori TD (art. 24 comma 3, lett. B) e dirigenti amministrativi;

129 ricercatori TD (art. 24 comma 3, lett. a), voti equivalenti 39;

788 tra componenti del personale T-A, lettori e collaboratori esperti linguistici, voti equivalenti 185;

653 tra studenti, dottorandi, assegnisti e specializzandi, voti equivalenti 3.

Le percentuali dei votanti seggio per seggio

Seggio 1: 95,7%

Seggio 2: 94,6%

Seggio 3: 94,2%

Seggio 4: 85%

Seggio 5: 83,5%

Seggio 6: 85,8%

Seggio 7: 4%

Seggio 8: 4,7%

Seggio 9: 3,85%

Seggio 10: 3,83%

Seggio 11: 4%

Seggio 12: 2,76%

