Graniti e Malvagna nel segno della continuità, Lo Monte e Panebianco sindaci

Il risultato delle elezioni amministrative nei due centriche confermano gli uscenti
Le urne confermano la fascia tricolore all’ex onorevole Carmelo Lo Monte, che resta sindaco di Graniti grazie al 54,80%d delle preferenze, ovvero 594 voti, portando in consiglio comunale i candidati della lista Per Graniti. Si ferma a 490 voti Francesco Lo Giudice che era appoggiato da Uniti per Graniti (45.20%).
Malvagna conferma Panebianco
Conferma anche per l’uscente Nino Panebianco a Malvagna, che ottiene 225 voti pari al 51.80% delle preferenze, contro i 209 voti di Rita Mungiovino, appoggiata dalal lista Per Malvagna Mungiovino sindaco (48.20%).