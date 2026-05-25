 Graniti e Malvagna nel segno della continuità, Lo Monte e Panebianco sindaci

Graniti e Malvagna nel segno della continuità, Lo Monte e Panebianco sindaci

Alessandra Serio

Graniti e Malvagna nel segno della continuità, Lo Monte e Panebianco sindaci

lunedì 25 Maggio 2026 - 22:17

Il risultato delle elezioni amministrative nei due centriche confermano gli uscenti

Le urne confermano la fascia tricolore all’ex onorevole Carmelo Lo Monte, che resta sindaco di Graniti grazie al 54,80%d delle preferenze, ovvero 594 voti, portando in consiglio comunale i candidati della lista Per Graniti. Si ferma a 490 voti Francesco Lo Giudice che era appoggiato da Uniti per Graniti (45.20%).

Malvagna conferma Panebianco

Conferma anche per l’uscente Nino Panebianco a Malvagna, che ottiene 225 voti pari al 51.80% delle preferenze, contro i 209 voti di Rita Mungiovino, appoggiata dalal lista Per Malvagna Mungiovino sindaco (48.20%).

0 commenti

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Premi qui per commentare
o leggere i commenti

Altre dalla home

Messina Si Cambia con Marcello Scurria Sindaco VIDEO
30 secondi possono salvarti la vita: lo screening per il tumore del polmone VIDEO
Elezioni. A Barcellona è testa a testa Barbera-Scolaro, conferma per Midili a Milazzo
Tempostretto - Quotidiano online delle Città Metropolitane di Messina e Reggio Calabria
Editrice Tempo Stretto S.r.l.

Salita Villa Contino 15 - 98124 - Messina

Marco Olivieri direttore responsabile

Privacy Policy

Termini e Condizioni

Contatti e info
info@tempostretto.it

Telefono 090.9412305

Fax 090.2509937 P.IVA 02916600832

n° reg. tribunale 04/2007 del 05/06/2007

Preferenze Privacy

Questo sito è associato alla

badge_FED