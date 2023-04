"Grave carenza di sangue a livello regionale", appello dell'Irccs Bonino Pulejo a donare - Tempostretto

A Messina sono stati bloccati gl'interventi chirurgici programmati con gruppi O positivo e O negativo

MESSINA – Si registra una grave carenza di sangue a livello regionale. Un appello è stato lanciato questa mattina dall’Irccs Bonino Pulejo di Messina “dove – viene spiegato – sono stati bloccati gl’interventi chirurgici programmati con gruppi O positivo e O negativo. Si fa appello a chiunque abbia tra i 18 e 60 anni, per recarsi presso i centri Avis (quello di Messina è in via Ghibellina n°150) o di contattare i Centri trasfusionali del Policlinico e del Papardo per donare”.