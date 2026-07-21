 Grave incidente sulla A18: operai al lavoro travolti da un mezzo pesante.

Grave incidente sulla A18: operai al lavoro travolti da un mezzo pesante.

Gianluca Santisi

Grave incidente sulla A18: operai al lavoro travolti da un mezzo pesante.

martedì 21 Luglio 2026 - 16:54

Autostrada chiusa tra Roccalumera e Tremestieri. I feriti più gravi soccorsi dall'eliambulanza

Un grave incidente si è verificato questo pomeriggio al km 12+500 dell’autostrada A18 Messina-Catania, all’altezza dell’abitato di Itala. Secondo una prima ricostruzione, alcuni operai impegnati in interventi di manutenzione per conto del Cas si stavano adoperando per aiutare il conducente di di un camion rimasto in panne, quando è sopraggiunto un altro mezzo pesante che li ha travolti. Sul posto sono giunti gli agenti della polizia stradale e le ambulanze del 118.

Incidente in A18, il bilancio dei feriti

I feriti più gravi sono stati trasportati in ospedale con l’elisoccorso. A quanto pare sono tre le persone in condizioni più critiche, due operai a lavoro per il Consorzio e il conducente del tir sopraggiunto. Pesanti ripercussioni sul traffico in direzione Messina. Al momento l’autostrada è chiusa nel tratto tra Roccalumera e Tremestieri, in direzione Messina.

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