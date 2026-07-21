 Messina. Sequestrato autolavaggio senza autorizzazioni

Messina. Sequestrato autolavaggio senza autorizzazioni

Redazione

Messina. Sequestrato autolavaggio senza autorizzazioni

martedì 21 Luglio 2026 - 17:50

L'intervento della Polizia Metropolitana ha portato anche alla contestazione di sanzioni complessive pari a 5mila euro

MESSINA – La Polizia Metropolitana di Messina ha sequestrato un autolavaggio ubicato nel territorio del capoluogo peloritano e risultato privo dei prescritti titoli autorizzativi per l’esercizio dell’attività. L’intervento, condotto nell’ambito dei controlli a tutela dell’ambiente, ha consentito di accertare criticità nella gestione dei reflui derivanti dalle operazioni di lavaggio dei veicoli, con particolare riferimento alla presenza di scarichi effettuati in assenza delle necessarie autorizzazioni. Le violazioni riscontrate hanno determinato l’adozione dei provvedimenti previsti dalla normativa vigente e la contestazione di sanzioni amministrative per un importo complessivo superiore a 5.000 euro.

L’operazione rientra nel piano di vigilanza ambientale della Polizia Metropolitana finalizzato a verificare il rispetto della disciplina vigente da parte delle attività produttive presenti sul territorio metropolitano e a prevenire condotte potenzialmente lesive delle risorse naturali.

Al termine dell’attività ispettiva, gli operatori hanno proceduto al sequestro dell’esercizio e degli impianti interessati. Al titolare sono state contestate le violazioni riscontrate, fatti salvi gli ulteriori adempimenti e le valutazioni di competenza delle autorità preposte.

L’attività di controllo proseguirà nelle prossime settimane sull’intero territorio metropolitano attraverso interventi mirati nei confronti delle realtà maggiormente esposte al rischio di illeciti ambientali, con l’obiettivo di garantire il rispetto delle norme e la salvaguardia del patrimonio naturale.

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