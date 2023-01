Green pass falsi, nessuna concessione ai sanitari - Tempostretto

Confermato l'obbligo di firma per Cocivera e i sanitari coinvolti nell'inchiesta sui tamponi covid 19 "farlocchi" a Messina

MESSINA – Il medico Giovanni Cocivera resta all’obbligo di firma. No alla “liberazione” anche per gli altri biologi che devono presentarsi alla polizia giudiziaria. E’ questa la decisione del giudice per le indagini preliminari Monica Marino (nella foto) dopo gli interrogatori di garanzia.

Il Gip ha respinto le istanze di revoca della avanzata dai difensori, gli avvocati Giuseppe Romeo, Alessandro Mirabile, Filippo Di Blasi e Piera Russo, e ha confermato la misura cautelare da lei stessa autorizzata per tutti e quattro. Ora la parola passa al Tribunale del Riesame, se i legali vi faranno ricorso.

Al faccia a faccia sia Cocivera che i tre indagati coinvolti per l’attività del laboratorio su cui si appoggiava il medico, Giuseppe Cozzo, Francesca Arena ed Emanuela Villari, hanno risposto a tutte le domande del giudice, respingendo le accuse. Soltanto una di loro ha chiarito la sua posizione ammettendo però di aver inserito alcune positività slegate dalla verifica del tampone.

La Procura aveva chiesto l’arresto in carcere, ma secondo il Gip Marino, che ha anche riqualificato il reato contestato, l’obbligo di firma è una misura idonea. E resta valido anche dopo il primo faccia a faccia con gli indagati perché evidentemente la loro versione non cambia il quadro accusatorio.