Guida auto rubata ubriaco e senza patente. Arrestato 26enne

I carabinieri l'hanno fermato a Barcellona

Era alla guida di un’auto, poi risultata rubata, nel centro di Barcellona, quand’è stato fermato dai carabinieri. Un 26enne aveva chiari sintomi di ebbrezza alcolica e l’accertamento ha confermato che il tasso era di gran lunga superiore al limite consentito. Inoltre non aveva patente, mai conseguita, e neanche permesso di soggiorno.

E’ stato arrestato dai carabinieri e portato al carcere di Barcellona per furto aggravato e denunciato per guida senza patente, soggiorno illegale sul territorio italiano e guida in stato di ebbrezza.

L’auto, rubata a Terme Vigliatore, è stata restituita al proprietario.