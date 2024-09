Guida con una patente falsa, multato dalla PolStrada sulla A20

L'uomo è stato bloccato a Divieto dagli agenti di Barcellona, la patente inglese era palesemente irregolare

Guidava con una patente inglese falsa e non era la prima volta. Ma la PolStrada di Barcellona che lo ha bloccato alla guida di un fuoristrada con un connazionale non ci ha messo molto a capire che il documento esibito dallo srilankese di anni 39 era irregolare.



Per lui è scattata la sanzione di 5 mila euro per guida senza patente e l’auto è in fermo amministrativo per 3 mesi.

Gli agenti del Distaccamento di Barcellona Pozzo di Gotto, nel corso di un servizio di vigilanza nei pressi della Barriera Divieto dell’autostrada A/20, hanno notato alcune anomalie presenti sulla patente di guida esibita dal conducente: materiale difforme, note e microscritture di sicurezza illeggibili ed hanno conseguentemente sottoposto il documento a più approfonditi accertamenti, accertandone la falsità.