Ha 405 grammi di marjuana in casa, 36enne in carcere

L'arresto a Taormina per spaccio di droga

TAORMINA – Prima un controllo in strada di due uomini. Un controllo avvenuto nei giorni scorsi in via Apollo Arcageta a Taormina. Nel motorino di uno dei due, 36enne e disoccupato, venivano trovati, in una perquisizione, droga e ricetrasmittenti. Così subito dopo la polizia di Taormina procedeva con una perquisizione nella sua abitazione. E qui venivano scoperti 405 grammi di marjuana e una bilancia, solitamente utilizzata per la pesatura della sostanza.

Da qui per l’uomo, incensurato, l’arresto in flagranza di reato per detenzione di droga ai fini dello spaccio. E, come disposto dal sostituto procuratore della Repubblica, veniva sottoposto agli arresti domiciliari nella propria abitazione. Successivamente, con l’udienza di convalida dell’11 marzo scorso, il Gip del Tribunale di Messina ha deciso la misura cautelare nel carcere di Gazzi.