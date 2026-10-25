Halloween Special in Biblioteca tra lettura silenziosa e “mistery game”

Amici della Biblioteca e Silent Reading Club insieme per l'iniziativa del prossimo 31 ottobre. Come funzionerà e come partecipare alla festa a tema

MESSINA – Non si fermano le iniziative degli Amici della Biblioteca Tommaso Cannizzaro. In occasione di Halloween, la realtà che anima le stanze del Palacultura ha organizzato un appuntamento speciale in collaborazione con il Silent Reading Club. Il titolo dell’evento è “Silent Reading Club & Mystery Game – Halloween Special”. L’appuntamento è per sabato 31 ottobre alle 17 alla biblioteca, al piano terra del Palacultura. Ma come funzionerà?

Halloween special: come funzionerà

La serata sarà divisa in due momenti differenti ma coinvolgenti alla stessa maniera. Uno riguarda proprio il silent reading. Ogni partecipante potrà portare il proprio libro e leggere in compagnia, ma in silenzio e senza distrazioni. L’altro è invece un mistery game a cura degli Amici della Biblioteca. Sarà una sorta di caccia al tesoro, con indizi ed enigmi, per risolvere un caso di omicidio irrisolto. Si potrà partecipare da soli o in squadra, con una quota d’ingresso di 5 euro. Chi vincerà riceverà un buono in libreria del valore di 20 euro. Si potrà partecipare a entrambe le attività

Gli organizzatori consigliano di indossare un costume o accessori a tema Halloween. La prenotazione è obbligatoria e i posti sono limitati; è possibile riservare il proprio posto compilando il modulo online dedicato. Si dovrà utilizzare il form al link https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScjVHC2ZY6_ntfH_TybYd-oL7XwkEQRDGh9ShH8ohKlcaajAw/viewform