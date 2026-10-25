Domenica di pausa per Akademia Messina, la classifica non preoccupa la società

Nonostante le quattro sconfitte e un solo punto conquistato ci sono aspetti positivi: produzione offensiva, migliore ricezione, spirito di gruppo e individualità

MESSINA – Quattro partite, tre set conquistati, un punto in classifica. La Cosedil F3 Motors Akademia Messina si lascia alle spalle il primo scorcio di campionato con un bilancio che non soddisfa le aspettative, ma anche con una serie di indicazioni tecniche sulle quali costruire il proprio percorso. Questa domenica in campo la Serie A2 per la quinta giornata di campionato, sfida che Akademia ha posticipato in casa mercoledì 28 ottobre contro la Futura Busto Arsizio, il PalaRescifina non è disponibile a causa dello spettacolo “Notre Dame de Paris”. Nel frattempo le prime quattro contro Roma, Club Italia, Costa Volpino e Trento hanno rappresentato quattro esami differenti per la formazione guidata da coach Leo Barbieri. Le statistiche restituiscono l’immagine di una squadra che ha alternato momenti di buona pallavolo a fasi di minore efficacia, senza riuscire ancora a dare continuità alle proprie prestazioni.

Note positive sono arrivate da tutte le partite finora disputate. La sfida casalinga contro Club Italia, decisa soltanto al tie-break, resta la prestazione più significativa sul piano della produzione offensiva. Settanta attacchi vincenti, il 46% di positività e il 32% di efficienza: numeri che testimoniano la capacità delle SuperGirls di trovare soluzioni efficaci e sostenere il confronto per cinque set. Un rendimento maturato nonostante una ricezione positiva del 34%, dato che rende ancora più interessante la risposta offerta dal sistema offensivo messinese. La squadra è riuscita a costruire occasioni e finalizzarle anche quando il primo tocco non garantiva sempre le condizioni ideali. Nella stessa partita Akademia ha raggiunto il 58% nel cambio palla, il valore più elevato delle quattro giornate.

Numeri in ricezione migliori nelle ultime trasferte. Se la gara contro Club Italia ha messo in evidenza soprattutto il potenziale offensivo, le trasferte di Costa Volpino e Trento hanno offerto indicazioni incoraggianti nella gestione del servizio avversario. A Costa Volpino Akademia ha fatto registrare il 65% di ricezione positiva e il 45% di perfetta. A Trento la positività è salita al 67%, con il 44% di palloni perfetti. Si tratta dei valori più elevati ottenuti dalla formazione messinese nelle prime quattro partite. Un dato significativo che testimonia la capacità del gruppo di garantire qualità nella fase iniziale della costruzione. Nelle stesse gare l’efficienza offensiva si è attestata rispettivamente al 13% e al 17%, senza raggiungere i livelli espressi contro Club Italia. Il confronto tra le prestazioni evidenzia un aspetto sul quale si concentra il lavoro quotidiano: Akademia ha già mostrato buone qualità sia nella ricezione sia nell’attacco. La prospettiva è riuscire a esprimerle insieme, con maggiore continuità durante l’intero incontro.

Le risposte del gruppo. Anche l’andamento dei set aiuta a leggere questo primo scorcio di stagione. A Costa Volpino, dopo un primo parziale complicato, Akademia ha ritrovato progressivamente maggiore equilibrio, arrivando a contendere alle padrone di casa il terzo set, concluso soltanto sul 30-28. A Trento, dopo il 25-18 iniziale, le SuperGirls hanno ridotto il divario nei successivi parziali, cedendo 25-22 e 25-23. Due gare nelle quali il risultato non ha premiato le messinesi, ma che hanno mostrato la capacità del gruppo di cercare soluzioni anche dopo momenti difficili. La ricerca di maggiore continuità passa dalla valorizzazione di queste risposte, attraverso il lavoro che lo staff tecnico e le atlete portano avanti quotidianamente in palestra.

I tabellini delle prime quattro giornate infine raccontano anche il contributo delle singole atlete nei diversi fondamentali. Payton Henderson guida la classifica delle realizzatrici di Akademia con 60 punti complessivi, di cui 54 in attacco, quattro a muro e due al servizio. Saana Lindgren e Sara Bellia rappresentano ulteriori riferimenti nella produzione offensiva, mentre Veronica Quero si distingue per il contributo nel fondamentale del muro. In battuta, Bellia e Martina Pegoraro hanno entrambe realizzato quattro ace nelle prime quattro giornate. Contributi differenti che testimoniano le risorse a disposizione della squadra e il valore delle caratteristiche individuali all’interno del sistema collettivo.

Bisogna ora dare continuità. Le prime quattro giornate hanno offerto indicazioni concrete. La produttività offensiva mostrata contro Club Italia, la qualità della ricezione nelle ultime trasferte e le risposte offerte dalla squadra in alcuni momenti delle partite costituiscono riferimenti per il lavoro in palestra. La crescita degli equilibri collettivi, la valorizzazione delle diverse soluzioni offensive e la ricerca di maggiore efficacia nel cambio palla sono parte di un percorso che coinvolge l’intero gruppo. Per la Cosedil F3 Motors Akademia Messina, il prossimo passo sarà trasformare queste qualità in prestazioni sempre più complete, dando continuità a quanto di positivo è già emerso.