Harrison Ford a Taormina per l'anteprima del nuovo film di Indiana Jones - Tempostretto

Il popolare attore e il resto del cast presenzieranno all'anteprima nazionale al Taormina Film Fest

TAORMINA – Harrison Ford e il cast del nuovo film di Indiana Jones arriveranno questa estate in Sicilia, ospiti del Taormina Film Fest in programma nella Perla dello Jonio dal 23 giugno all’1 luglio. Il film diretto da James Mangold – il quinto della serie dedicata al famoso archeologo interpretato da Harrison Ford – si intitola “Indiana Jones e il Quadrante del Destino” e sarà presentato in anteprima italiana alla sessantanovesima edizione del Taormina Film Fest. Nel cast anche Phoebe Waller-Bridge, Antonio Banderas, John Rhys-Davies, Toby Jones, Boyd Holbrook, Ethann Isidore e Mads Mikkelsen. Il film arriverà nella sale italiane dal 28 giugno 2023. Non ci poteva essere location migliore per l’anteprima italiana: “Indiana Jones e il Quadrante del Destino” è stato infatti girato in Sicilia nel 2021, tra Segesta, altre località della provincia trapanese, Palermo, Cefalù e Siracusa.