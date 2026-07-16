“Ho male al petto”. Ma al Ps resta senza cure, torna a casa e muore

Il caso all'ospedale di Milazzo. Sciotto (ScN): "Subito gli ispettori regionali al Fogliani"

La Procura di Barcellona ha aperto un’inchiesta sul caso della 70enne deceduta a casa dopo un inutile passaggio al pronto soccorso dell’ospedale di Milazzo. Su esposto dei familiari, la magistratura mira a stabilire se ci sono eventuali responsabilità nella tragedia. Intanto l’onorevole regionale Matteo Sciotto sollecita l’ispezione regionale al Fogliani.

Trasportata al Ps ma non ricoverata, muore a casa

La donna era arrivata in ambulanza al pronto soccorso del presidio mamertino per un forte dolore al petto. Qui era rimasta quattro lunghe ore senza che nessuno le prestasse cure né si procedesse a visita medica. E’ quindi tornata a casa, piegata dal dolore. E’ qui che è stata trovata senza vita dai familiari.

Sciotto chiede l’ispezione al Fogliani

“L’obiettivo della mia interrogazione – spiega l’esponente di Sud Chiama Nord che interroga il Governatore regionale e l’assessore alla Salute – è pretendere che la Regione eserciti immediatamente i propri poteri di vigilanza e di controllo. Se quanto emerso dovesse trovare conferma, ci troveremmo di fronte a un fatto di una gravità inaudita, che impone risposte tempestive e verifiche rigorose sulle procedure adottate e sull’organizzazione del servizio di emergenza-urgenza.”

Sud Chiama Nord interroga il Governo regionale

L’interrogazione chiede al Governo regionale di accertare se siano state rispettate le procedure di triage e di rivalutazione periodica dei pazienti, se il personale fosse adeguatamente formato, quali controlli siano stati esercitati dai responsabili del Pronto Soccorso e se, dopo il decesso della paziente, siano stati avviati audit clinici, verifiche interne o altre iniziative finalizzate a individuare eventuali criticità organizzative e ad adottare le necessarie misure correttive.

“Fare luce sulla tragedia”

“Ogni cittadino che si rivolge a un Pronto Soccorso deve avere la certezza di ricevere assistenza tempestiva e adeguata”, conclude Sciotto. “Quando si verifica una tragedia come questa, il dovere delle istituzioni è fare piena luce sui fatti, accertare eventuali responsabilità e intervenire con decisione affinché episodi simili non possano più ripetersi.”