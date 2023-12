"Ho strappato al governo un impegno per la Cardiochirurgia pediatrica di Taormina" VIDEO - Tempostretto

La senatrice Dafne Musolino fa un bilancio del suo primo anno d'attività parlamentare: "Ecco di cosa vado orgogliosa"

MESSINA – Dafne Musolino ripercorre il suo anno d’attività parlamentare, che l’ha vista nel mese d’ottobre passare da Sud chiama Nord di De Luca a Italia Viva di Renzi. E racconta: “Sono orgogliosa del mio primo anno da senatrice, da esordiente e per di più all’opposizione. Su mia iniziativa, il governo si è impegnato a trovare le risorse per mantenere il Centro di chirurgia pediatrica di Taormina. Ma partiamo dall’inizio. Prima di tutto sono orgogliosa dell’interrogazione al ministro della Giustizia sui limiti d’età dei giudici popolari. Una situazione che ha riguardato anche una sentenza a Messina (con condanna dell’uomo accusato di aver taciuto il contagio all’ex compagna, morta di Aids, n.d.r.) e che metteva a rischio pure il processo per la strage di Bologna. Dopo la mia interrogazione, Nordio ha colto la mia osservazione e ha inserito nella riforma l’interpretazione autentica di queste norme. In questo modo, abbiamo salvato una serie di processi con i giudici popolari dal rischio d’annullamento”.

“Un fondo di sostegno per il personale sanitario nelle isole”

Prosegue l’ex assessora: “Ho compattato tutte le forze dell’opposizione sulla legge del risanamento, a favore della nomina del sindaco come commissario e per le risorse a disposizione della città. Gli emendamenti non sono passati ma tutta l’opposizione ha votato nell’interesse di Messina. In più, nell’ultima Finanziaria, ho presentato due emendamenti che, anche se non sono stati approvati, sono stati trasformati in ordine del giorno e accolti dal governo. Il primo sull’istituzione di un fondo di sostegno per il personale sanitario e parasanitario che presta servizio nelle isole. E il governo si è impegnato a istituire il fondo e a trovare le risorse. Sarà un bonus in più nello stipendio, come sede disagiata. Penso alle isole minori”.

Il secondo emendamento non accolto ma trasformato in ordine del giorno, con parere favorevole del governo, riguarda il Centro di chirurgia pediatrica di Taormina: “Avevo chiesto lo stanziamento di una dotazione annua di due milioni di euro a partire dal 2024, in modo da avere la sicurezza che fosse mantenuto in vita. E il governo si è impegnato formalmente a trovare le risorse ma, soprattutto, lo ha riconosciuto come Centro d’eccellenza, indispensabile per garantire il diritto alla salute con principi d’efficienza, efficacia e prossimità”.

Per il 2024, la senatrice scommette sui “Centri urbani per il commercio in Sicilia”. E aggiunge: “Non manca l’attenzione alle vittime dei crimini di genere e ai temi dell’insularità dei trasporti e del caro voli, sui quali continuo a insistere. E l’Antitrust si è impegnata formalmente ad avviare un’indagine”.

