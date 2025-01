Hockey Indoor, al PalaNebiolo il “Memorial Marco Meesa”

Si svolgerà nella giornata di domenica un torneo in ricordo del giovane hockeista peloritano scomparso in seguito ad un terribile incidente automobilistico

MESSINA – Si terrà domenica 26 gennaio, a partire dalle ore 10 presso il PalaNebiolo di Contrada Conca d’Oro, l’edizione 2025 del “Memorial Marco Meesa”, torneo di hockey indoor realizzato nel ricordo del giovane hockeista peloritano scomparso a causa di un terribile incidente automobilistico. Quattro le squadre al via, impegnate nelle categorie senior, under 16 maschile ed under 16 femminile, per un torneo che ormai è diventato appuntamento fisso del programma indoor e che attira tanta attenzione, come testimonia anche l’importante patrocinio della Federazione Italiana Hockey.

Le squadre impegnate al Memorial Meesa

Oltre alla Ssd UniMe, in gara per la categoria senior la Pu Messina (team di A2), la PgsS Don Bosco 2000 e la Pu Messina under 20. Nella categoria under 16 maschile scenderanno in campo Ssd UniMe e Pgs Don Bosco 2000, mentre in quella femminile si daranno battaglia la Polisportiva Galatea di Catania e la Pgs Don Bosco. Il regolamento prevede gare con tempo unico di 20 minuti, al termine delle quali si giocheranno, secondo le classifiche scaturite, le finali per la vittoria del Memorial e per il terzo e quarto posto nelle diverse categorie.

Dal punto di vista prettamente tecnico in campo al PalaNebiolo si ritroveranno squadre motivate dai prossimi importanti appuntamenti che dovranno affrontare in campo Nazionale nella disciplina indoor, prima fra tutte la Polisportiva Universitaria Messina, in corsa per la promozione in A1, ma anche l’Under 20 della stessa società che a metà febbraio sarà impegnata a Castello D’Agogna Pavia nella Finale tricolore di categoria. Desta tantissima curiosità anche l’Under 16 della Ssd UniMe, che nel prossimo fine settimana sarà impegnata a Torino nella Finale per la conquista del titolo italiano, ma sarà anche una domenica importante per la prima squadra che, dopo il brillante terzo posto nel torneo di B, scenderà in campo per confermarsi su ottimi standard. La Pgs Don Bosco avrà modo di rifarsi dopo il secondo posto in B, cosi come l’Under 16 potrà giocarsi la rivincita della Finale regionale persa proprio contro la Ssd Unime. Ma ci sarà anche tantissima curiosità per le compagini femminili Under 16 della Pgs Don Bosco, che a febbraio sarà presente a Pescara nella finale tricolore, e della Polisportiva Galatea Catania che, oltre alle ottime prestazioni su prato, proverà dopo il prato a confermarsi leader in Sicilia in campo femminile.

Articoli correlati