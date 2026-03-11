 In traghetto per Messina con 12 kg di cocaina, arrestata una coppia per spaccio di droga

Redazione

mercoledì 11 Marzo 2026 - 09:17

Controlli dei carabinieri, allertati dall'unità cinofila, su un'auto proveniente da Villa San Giovanni

MESSINA – Stavano per sbarcare a Messina con 12 chili di cocaina. Erano a bordo di un traghetto da Villa San Giovanni. E un’unità cinofila ha segnalato la possibile presenza di droga. Nei giorni scorsi, i carabinieri della Compagnia di Messina Sud e del Nucleo radiomobile hanno arrestato in flagranza un 36enne, già noto alle forze dell’ordine, e la sua compagna, 24enne, entrambi catanesi, ritenuti responsabili di detenzione ai fini di spaccio di droga.

Nel corso della perquisizione personale e veicolare, i militari hanno individuato un vano ricavato all’interno del sedile del passeggero, dove erano occultati circa 12 chilogrammi di cocaina. 12 chili di cocaina suddivisi e sigillati in 10 confezioni di plastica, verosimilmente destinati alla realizzazione di centinaia di dosi da smerciare al dettaglio.

Inoltre, la successiva perquisizione eseguita a casa della coppia ha permesso di trovare quasi mezzo kg di marijuana, custodita in 10 buste, nonché di materiale per la
pesatura e il confezionamento del narcotico.

L’uomo e la donna sono stati arrestati e portati al carcere di Gazzi, mentre la droga sarà inviata ai carabinieri del Ris di Messina per le analisi di laboratorio.

