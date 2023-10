Hockey, l'Unime ospita la capolista Polisportiva Galatea Catania - Tempostretto

Coach Spignolo, l'allenatore degli universitari, presentando la sfida di domenica pomeriggio alla Cittadella ha detto: "Sarà importante approcciare la gara bene"

MESSINA – Appuntamento programmato per domani, domenica 8 ottobre, quando la Ssd UniMe ospiterà sul Polivalente della Cittadella Sportiva Universitaria, inizio alle ore 15:30, la capolista di Coppa Federale Polisportiva Galatea di Catania. Per la terza uscita stagionale servirà molta più attenzione rispetto alle prime partite, perché la compagine catanese è sicuramente un avversario formato da giovani validi e atleti d’esperienza. Sul versante messinese, invece, gli universitari hanno bisogno più che mai di un risultato positivo, dato che ad oggi ci sono state delle prestazioni positive che, però, non hanno portato nessun punto.

“Sarà una partita combattuta – dice il tecnico Giacomo Spignolo – Loro possono contare sull’entusiasmo di una bella classifica, scendono in campo con bravi giovani e giocatori di prima fascia che hanno conosciuto ben altre categorie ed hanno un ottimo allenatore come francesco Richichi. Un mix che ne fa una squadra temibilissima. Noi abbiamo l’obbligo di approcciarla bene ed evitare gli errori delle scorse partite, che ci hanno reso la vita più difficile e sui quali stiamo lavorando. Vincere, e farlo senza ripetere quegli errori, sarebbe una boccata d’ossigeno psicologica non indifferente”. Gli arbitri designati saranno i signori Giuseppe Fresta e Antonello Guadagnino di Catania

