Hockey, per l’UniMe seconda giornata di serie B al PalaNitta

Universitari impegnati a Catania in due partite contro Gs Raccomandata Giardini e nel derby contro la Polisportiva Universitaria Messina

MESSINA – Dopo l’esordio stagionale al PalaNebiolo, sarà il Pala Nitta di Catania ad ospitare il concentramento valido per la seconda giornata del Campionato Nazionale di Serie B di hockey indoor, in programma domani. Al termine della prima giornata, la classifica vede al comando con 4 punti la coppia formata da Pgs Don Bosco e Polisportiva Galatea Catania, entrambe determinate a sfruttare il fattore campo per consolidare la propria posizione.

La Ssd UniMe, reduce da due sconfitte di misura maturate proprio contro le attuali capoliste, scenderà sul parquet etneo con l’obiettivo dichiarato di muovere la classifica. Il compito non si annuncia semplice: gli universitari affronteranno prima la GS Raccomandata Giardini, indicata alla vigilia come una delle formazioni più accreditate ma ferma finora a un solo punto, e successivamente la Polisportiva Universitaria Messina, in un derby che si preannuncia particolarmente intenso e combattuto.

Due gare da interpretare con coraggio e determinazione per la formazione guidata da Antonio Spignolo, che nel corso del periodo festivo non ha mai interrotto gli allenamenti, proseguendo la preparazione con continuità e grande impegno. Tra i possibili protagonisti di giornata l’egiziano Hayman Kalil, reduce da un’ottima prestazione al Memorial Marco Meesa, chiamato a garantire esperienza e qualità a un gruppo che si presenterà a Catania con un’età media molto bassa ma con interessanti margini di crescita.

La corsa alla qualificazione ai play-off resta ancora apertissima per tutte le formazioni in gara, ma la tappa del Pala Nitta rappresenta senza dubbio un passaggio chiave per gli equilibri del campionato e per le ambizioni di ciascun club.

Programma di domenica al PalaNitta di Catania