Hockey su prato, Unime sconfitta dalla capolista Gs Raccomandata Giardini - Tempostretto

La sfida contro gli ionici a senso unico ha chiuso anche la stagione ufficiale di Serie B

Si chiude con una sconfitta contro la capolista Gs Raccomandata Giardini la stagione ufficiale in Serie B della Ssd Unime. Una sconfitta per 3-0 che, seppur pronosticata contro una formazione che in questo torneo non ha conosciuto nessun ostacolo (gli ionici erano già qualificati per la Finale play off per la promozione in A2, in programma a Moncalvo Asti a metà giugno), lascia un po di amaro in bocca agli universitari per quello che hanno mostrato in campo.

Come previsto subito in campo tanti giovani per i messinesi (sono ben 8 su 11 gli Under che coach Spignolo schiera dall’inizio) ed Ssd UniMe che parte anche bene, giocando un primo quarto alla pari contro una Gs Raccomandata Giardini che forse si fa pure sorprendere con due occasioni che portano i peloritani vicini alla rete del vantaggio (prima con Malluzzo e poi con La Maestra). Secondo quarto assolutamente da dimenticare per gli universitari, con una serie di errori difensivi che portano in vantaggio la squadra giardinese con tre gol in successione che indirizzano la gara in maniera decisiva. Tutt’altra musica nella seconda parte di gara, che vede i messinesi costantemente alla ricerca di una rete, respinti con ordine dall’ottima difesa della Gs Raccomandata.

Serena l’analisi di coach Giacomo Spignolo: “Si chiude una stagione in linea con quelli che erano i nostri programmi, cioè lanciare nel giro della prima squadra quanti più giovani possibile, e su questo ne siamo ampiamente soddisfatti: giovani di sicuro affidamento che hanno dimostrato serietà e partecipazione costante durante tutta la stagione, ragazzi che per noi rappresentano un futuro che ci potrà vedere protagonisti. In questa stagione tra Coppa e Campionato sicuramente sono mancati i risultati ma non certamente delle buone prestazioni, perché giocare con tanti giovani ancora con poca esperienza ci ha penalizzati in alcuni frangenti, ma da questi errori si impara per crescere”.