Horcynus Festival chiude con tre proiezioni sul grande schermo di Capo Peloro - Tempostretto

Dal 2 al 4 agosto in programma "Voyage of Time", "Europa" e "Il sale della Terra"

MESSINA – Dal 2 al 4 agosto la XX edizione dell’Horcynus Festival si chiude con 3 proiezioni sul grande schermo all’aperto di Capo Peloro. Il 2 agosto alle 21.00 sarà proiettato “Voyage of Time”, di Terrence Malick, un documentario fatto di musica e pure immagini: un compendio della storia del pianeta Terra, dalla nascita delle stelle alla comparsa dell’uomo, passando dall’origine dei pianeti alla microbiologia, dalla formazione delle masse stellari alla lava che si stempera nell’acqua, fino a gole di roccia scolpite dal vento, fiumi, deserti, ghiacciai. Il 3 agosto alle 21.00 è in programmazione “Europa” di Haider Rashid. Il film racconta l’esperienza della migrazione attraverso la storia di Kamal, che prova a entrare in Europa a piedi dalla frontiera tra Turchia e Bulgaria. Per lo spettatore è un’esperienza poli-sensoriale, che fa provare cosa voglia dire affrontare questo tipo di viaggi.

Infine, nella serata di chiusura del 4 agosto, sempre alle 21.00, la proiezione di “Il Sale della Terra”, un documentario che traccia l’itinerario artistico e umano del fotografo brasiliano Sebastiao Salgado. Co-diretto da Wim Wenders e Juliano Ribeiro Salgado, figlio dell’artista, la pellicola è un’esperienza estetica esemplare e potente, un’opera sullo splendore del mondo e sull’irragionevolezza umana che rischia di spegnerlo. Le serate di cinema sono ad ingresso gratuito, con prenotazione allo 090.9032759. L’Horcynus Festival tornerà poi alla fine dell’estate, dal 29 agosto in avanti, con Summer School di cinema e arte e residenze artistiche.