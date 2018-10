A Messina tre giorni con il pastore evangelico Jorge Marquez

L’apostolo Jorge Marquez fondatore e mentore di “Missione Vita per le Nazioni”, direttamente dall’Uruguay a Messina per una tre giorni di fede organizzata dalla Chiesa Parola di Vita e che si è svolta presso l’Europa Palace Hotel di Tremestieri.

Marquez, originario di Montalbano Elicona, è nato a San Juan Argentina, ha completato gli studi affermandosi come architetto. Per diversi anni ha insegnato in una delle più grandi scuole cristiane evangeliche in Buenos Aires, nel 1991 si è stabilito con la sua famiglia in Uruguay, lasciando la professione d’insegnante per dedicarsi con la moglie Marta Molina Marquez alla vocazione pastorale.

È fondatore di un’Organizzazione non Governativa “ESALCU”, che dispone sessantaquattro case famiglie che prestano soccorso in Uruguay, Argentina, Brasile, Cile e a Haiti. L’ONG “ESALCU” dispone più di 1.300 posti letto, e offre gratuitamente soccorso e assistenza a persone indigenti, disagiate e fragili.

Da più di vent’anni tiene programmi televisivi e radiofonici sulla sua attività, in difesa della famiglia e dei mali che affliggono la società odierna. Ancora oggi è un mentore per molti progetti in via di sviluppo sociali volti ai giovani. In molte occasioni è stato chiamato a parlare alla Camera dei deputati e dei senatori della Repubblica Orientale dell’Uruguay sui diversi argomenti che mirano alla promulgazione di leggi decenti in termini dei diritti umani per il paese.

A distanza di due anni Marquez, ritorna nella città di Messina per degli “Incontri di Risveglio” e spiegare quanto sia importante il cambiamento di una singola persona.

“Quando una persona cambia, il mondo cambia”, questa è la frase che lo accompagna in tutte le sue missioni. Per coloro che interverranno ci sarà possibilità di ricevere un libro in omaggio dal titolo “La storia di un uomo felice”. L’ultimo incontro oggi alle ore 18:00 presso Europa Palace Hotel di Tremestieri con ingresso libero.