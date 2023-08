I Basiliscus P in finale al concorso nazionale "Musica da bere": "Siamo felici e carichi" - Tempostretto

A settembre la band messinese sfiderà altri 5 gruppi da Umbria, Toscana, Liguria, Puglia e Lombardia. La kermesse ha lanciato artisti come La Rappresentante di Lista

MESSINA – Da Messina a Brescia per giocarsela con altre 5 band da tutta Italia. I Basiliscus P, gruppo messinese composto da Luca Risitano, Marco Mangraviti, Federica Fornaro e Bruno Bonaiuto, conquistano la finale al concorso “Musica da bere”, prestigiosa kermesse che negli anni ha visto partecipare migliaia di band da ogni parte d’Italia, aprendo le porte ai gruppi che producono inediti e lanciando artisti del calibro de La Rappresentante di Lista o di Iosonouncane.

I Basiliscus P in finale

A settembre, nel celebre locale Latteria Molloy, i Basiliscus P sfideranno Calliope dalla Toscana, Gemini Blue dalla Lombardia, My girl is retro dell’Umbria, Stain dalla Puglia e Tommi Scero dalla Liguria. “Siamo molto contenti e carichi per queste finali – ci raccontano con entusiasmo i componenti della band -, non ce l’aspettavamo e ci da molta soddisfazione perché è una conferma di apprezzamento verso il nostro percorso musicale su cui abbiamo investito moltissime energie e passione. Cercheremo di mettercela tutte in finale e di rappresentare al meglio Messina e la Sicilia”.

Chi sono i Basiliscus P

Una grande sfida per la band messinese nata nell’inverno del 2011, con l’obiettivo di creare brani con cui “mischiare” stili diversi, dal progressive al jazz. Il primo album, “Placenta”, risale al 2017 e lancia ufficialmente il gruppo verso la vittoria all’Arezzo Wave Band Sicilia nel 2018. Concerto dopo concerto, i tre messinesi conquistano i palchi di mezza Italia, suonando anche in festival prestigiosi come il Mish Mash, o al fianco di artisti come gli Uzeda, Jennifer Gentle e Post Nebbia. La collaborazione con Marco Fasolo porterà all’album dello scorso novembre, “Spuma”, per Tuma Records e distribuito digitalmente da The Orchard.