I calciatori del Messina portano doni ai piccoli pazienti del Papardo

Iniziativa realizzata con il supporto dell'associazione Amici dei Bimbi in Corsia. I giocatori hanno comprato i doni poi consegnati

MESSINA – Una delegazione di calciatori del Messina accompagnati da Lillo, la mascotte del Messina, venerdì pomeriggio, sono stati al Reparto Pediatrico del Papardo per consegnare doni e un po’ di allegria ai bimbi ricoverati.

Un’iniziativa dei calciatori biancoscudati, i quali hanno comprato i doni da consegnare, e realizzata con il supporto dell’associazione Amici dei Bimbi in Corsia di Messina. “Per noi è stato un momento importante che abbiamo fortemente voluto per donare qualche sorriso ai bimbi ricoverati in ospedale”, hanno dichiarato i calciatori Emmausso, Firenze, Pacciardi e Luciani a nome di tutta la squadra.