I calciatori del Messina sentono la vicinanza dei tifosi. Il punto sulla rosa - Tempostretto

"Piazza che vive di calcio", "dobbiamo dare loro risposte importanti", "ci sono vicini anche sui social e in giro per la città": sono i commenti di Lia, Scafetta e Luciani

Allenamento a porte aperte per il Messina nel pomeriggio di martedì, i tifosi hanno potuto assistere alla seduta diretta da mister Ferraro vista assenza di Giacomo Modica per motivi familiari. Si va avvicinando l’esordio di sabato 2 settembre quando, alle ore 20:45, il Messina farà visita all’Audace Cerignola.

Dalle parole dei calciatori nuovi, quelli arrivati quest’estate, traspare già un certo feeling con il pubblico che numeroso anche nella sessione di ieri ha assistito all’allenamento. “Parlando dei tifosi sapevo come era la piazza – dice Damiano Lia – loro vivono di calcio ed è sempre un piacere averli sugli spalti e sarebbe bello potessero venire ogni giorno. Come dico io adesso dobbiamo iniziare a macinare, già alla prima partita lotteremo dall’inizio alla fine”.

“I tifosi sono veramente speciali e devono esserci d’aiuto e noi a loro dovremo dare risposte molto importanti”, sul campo è il messaggio sottinteso che lancia Francesco Scafetta, mentre Pierluca Luciani avverte stanchezza per questa preparazione ma “si inizia a sentire la vicinanza all’esordio e speriamo di partire bene. Come alla ripresa dopo Ferragosto anche oggi i tifosi ci sono stati vicini e sono tanti, non solo qui al campo ma anche sui social e in giro per la città ci stanno tanto vicini”.

La rosa attuale del Messina

Attualmente sono in 20 che hanno dall’anno scorso o da quest’anno un contratto per la prossima stagione con il Messina, contando anche i prestiti fin qui ottenuti da altre squadre. Nella passata stagione in riva allo Stretto e adesso svincolati ci sono anche Giuseppe Salvo, Daniele Trasciani e Paolo Grillo e solo per il difensore centrale al momento ci sarebbe un’idea di tenerlo in biancoscudato.

Sono invece andati via a titolo definitivo, come si può leggere su Transfermarkt, i calciatori Roberto Marino (Aglianese), Anthony Angileri (Monopoli), Leandro Versienti (Casarano). Come si può notare dall’elenco che segue in basso in attacco il Messina ha molti giocatori, tra l’altro da settimane è in gruppo e si attende il prestito di Giorgio Brogni, terzino che arriverebbe dall’Atalanta.

Manca ancora la punta capace di andare in doppia cifra, mentre si è parlato di rescindere con Daga, d’altronde il portiere titolare sarà Fumagalli, e Michele Ferrara, fondamentale in difesa nella passata stagione ma che sembra non si sia trovato nel nuovo corso, è in questo caso che potrebbe tornare in biancoscudato il laziale Trasciani. In uscita sembra essere anche Carmine Iannone chiuso dai tanti colleghi di reparto ma anche dall’età che non gli permette più di essere schierato come under.

I calciatori del Messina

Portieri: Riccardo Daga (2000), Ermanno Fumagalli (1982).

Difensori: Michele Ferrara (1993), Marco Manetta (1991), Vincenzo Polito (1999), Damiano Lia (1997), Lorenzo Tropea (2004), Federico Pacciardi (1995).

Centrocampisti: Giulio Frisenna (2002), Francesco Giunta (1999), Simone Buffa (2001), Marco Firenze (1993).

Attaccanti: Carmine Iannone (2001), Antonino Ragusa (1990), Pasqualino Ortisi (2002), Michele Emmausso (1997), Pierluca Luciani (2002), Francesco Scafetta (2002), Carlo Cavallo (2002), Marco Zunno (2001).

Svincolati senza ancora squadra: Giuseppe Salvo (2003), Daniele Trasciani (2001), Paolo Grillo (1997).