I cani tornano nei parchi a Gioiosa Marea, dietro front della sindaca - Tempostretto

Limitati solo i parchi giochi per proteggere i bambini. La soddisfazione della Lndc Animal Protection, che aveva scritto all'amministrazione

GIOIOSA MAREA – Prima la bufera social poi il pressing delle associazioni animaliste: Gioiosa Marea torna “free dog”. La sindaca Giusi La Galia ha rettificato la decisione, contenuta nell’ordinanza n. 43, di prevedere un divieto assoluto di accesso da parte dei cani in tutti i parchi, spiagge e ville comunali. “Un divieto che tutti gli amanti degli animali hanno subito giudicato del tutto irricevibile e immotivato – commenta la Lndc Animali Protection, che nei giorni scorsi ha scritto alla prima cittadina, contribuendo alla revoca – Finalmente il provvedimento è stato ritirato e al suo posto è stata emessa una nuova ordinanza decisamente più accettabile e idonea a garantire una corretta convivenza tra cani e umani.”

“Posso sinceramente dire di essere soddisfatta per come si è risolta la questione – afferma la presidente Piera Rosati – È sempre positivo quando gli amministratori vogliono correggere il tiro delle loro azioni. Sono quelle situazioni in cui la collaborazione fattiva tra Associazioni e Istituzioni dà risultati che sono soddisfacenti per entrambe le parti.”

Subito dopo la lettera, racconta la sigla animalista, la sindaca ha ha cercato un contatto con l’associazione, confermando loro di aver adottato una nuova ordinanza che prevede un generico obbligo di utilizzo del guinzaglio – come previsto dalla normativa nazionale – e un divieto di accesso dei cani ai parchi giochi, che l’associazione considera accettabile per prevenire incidenti con i bambini che frequentano le aree attrezzate per loro”.