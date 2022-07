Padroni zozzoni? Aree verdi negate ai cani. Bufera sull'ordinanza del sindaco di Gioiosa - Tempostretto

Nel comune del messinese i cani possono andare, nelle altre aree, solo al guinzaglio e con museruola. L'ira del web

GIOIOSA MAREA – Sta scatenando il web l’ordinanza del sindaco di Gioiosa Marea Ignazio Spanò, che vieta le ville comunali e le altre aree verdi pubbliche ai cani e gli animali di compagnia in genere.

“E’ vietato condurre cani o altri animali nelle ville, nelle aiuole, nei parchi comunali, sulle spiagge, nei negozi di generi alimentari”, recita il provvedimento, che dispone l’obbligo del guinzaglio per tutti gli altri spazi pubblici.

Ma a indignare soprattutto i social è l’obbligo fatto ai padroni di portare in giro, nelle aree non vietate, i loro animali di compagnia con la museruola.

A base del provvedimento, si legge nell’ordinanza, episodi pregressi verificatisi di aggressione da parte di animali e legati al randagismo, e di escrementi non raccolti da parte dei padroni.

L’ordinanza che rende il comune della costa saracena “pet limits” sta scatenando i commenti e le reazioni on line ed arriva proprio mentre la Regione ha adottato misure per contrastare i problemi legati agli amici a 4 zampe con provvedimenti che però non ne limitano il rispetto.