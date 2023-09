I convocati del Messina per la trasferta di Cerignola - Tempostretto

Sono 18 i convocati del Messina per l'esordio di domani sera. Assenti gli squalificati e gli indisponibili, ma anche un elemento che potrebbe lasciare la città dello Stretto

MESSINA – La società Acr Messina ha svelato l’elenco dei convocati per la sfida di domani sera a Cerignola, esordio della squadra in campionato. Se non sorprendono le assenze degli squalificati Antonino Ragusa, Domenico Franco e Marco Manetta, e neanche di Matteo Darini, che oggi al termine della rifinitura è rimasto in campo a riscaldarsi con gli squalificati Franco e Manetta, e quella di Simone Buffa che non è disponibile, è l’assenza di Riccardo Daga, portiere classe 2000, a dare anche un’indicazione in questo ultimo giorno di mercato con il Messina che dovrebbe lasciarlo fuori dalla lista, sia perché chiuso dall’arrivo di De Matteis che per liberare uno slot.

In attesa della prima partita in casa (il 21 settembre contro la Turris) invece il conto degli abbonati, la campagna abbonamenti è stata presentata qualche giorno fa, il numero ha superato quota 100 nel pomeriggio di venerdì. Ovviamente la fetta più grande è stata venduta in Curva Sud, mentre numeri più modesti al momento in Tribuna.

I convocati di mister Modica

Portieri: Ermanno Fumagalli (1982), Jacopo De Matteis (2002).

Difensori: Michele Ferrara (1993), Giuseppe Salvo (2003), Vincenzo Polito (1999), Damiano Lia (1997), Lorenzo Tropea (2004), Federico Pacciardi (1995).

Centrocampisti: Giulio Frisenna (2002), Francesco Giunta (1999), Marco Firenze (1993), Francesco Scafetta (2002), Pasqualino Ortisi (2002).

Attaccanti: Michele Emmausso (1997), Pierluca Luciani (2002), Carlo Cavallo (2002), Marco Zunno (2001), Vincenzo Plescia (1998).

