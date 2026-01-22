I danni del ciclone, oggi il ministro Musumeci a Santa Teresa di Riva e a Catania

Visita oggi pomeriggio nei luoghi del disastro del ministro per la Protezione civile. Lavori in corso per acqua e luce a S. Teresa. Treni e bus sostitutivi per rimediare alle linee saltate

“Con l’unità di crisi operativa al dipartimento nazionale, seguo l’evolversi delle criticità nelle regioni del Sud maggiormente colpite dal ciclone. Non è ancora il momento di fare la conta dei danni, ma di vigilare sulla corretta applicazione di ogni condotta responsabile. Quando saranno rientrate le condizioni di pericolo, penseremo al resto e il governo Meloni sarà anche stavolta vicino alle regioni colpite, in particolare Sardegna, Sicilia e Calabria”. Questo era stato il primo commento del ministro per la Protezione civile e le Politiche del mare Nello Musumeci dopo gli effetti del ciclone Harry. E oggi pomeriggio l’ex presidente della Regione siciliana sarà a Santa Teresa di Riva, intorno alle 15.15, e un’ora dopo sul lungomare di Ognina-Catania. Con il ministro, il capo del Dipartimento della Protezione civile nazionale Fabio Ciciliano.

Sette ore fa l’aggiornamento del sindaco Danilo Lo Giudice: “A Santa Teresa di Riva si lavora per ripristinare luce e acqua. I lavori sono in corso”. Un bypass viene utilizzato per la fornitura idrica. E intanto la circolazione ferroviaria è andata in tilt, con la ferrovia Messina-Catania interrotta a causa del cedimento strutturale a Itala.

Schifani: “Danni molto gravi, chiediamo lo stato d’emergenza”

Così ieri il presidente della Regione Renato Schifani: “I danni sono molto gravi su oltre 100 chilometri di litorale ionico. Parliamo di strade litoranee, stabilimenti turistici e balneari, abitazioni e strutture portuali. Da quanto emerso da una prima valutazione siamo già nell’ordine di oltre mezzo miliardo di euro. Ho già convocato per domani (oggi, n.d.r.) una seduta straordinaria della Giunta per deliberare lo stato di crisi di emergenza regionale e chiedere al governo centrale la dichiarazione di emergenza nazionale”.

I treni garantiti e i bus sostitutivi

Il Comitato pendolari siciliani pubblica i treni garantiti dopo il disastro e i bus sostitutivi.

Questi i treni garantiti – giovedì 22 gennaio 2026 – sulla Messina-Catania-Siracusa con i bus sostitutivi:

5381 ore 5:10 Messina – Siracusa – Clienti con bus. – Il bus ferma nei piazzali antistanti le stazioni ad eccezione di: Alì Terme in Via Francesco Crispi 180 – S. Teresa Di Riva in Via Lungomare Paolo Borsellino 1 – Fiumefreddo Di Sicilia in Via Regina del Cielo 2 – Giarre Riposto in Corso Italia 323.

12953 ore 6:32 partenza da Taormina – Catania – Clienti con bus. – Il bus ferma nei piazzali antistanti le stazioni ad eccezione di: Fiumefreddo Di Sicilia in Via Regina del Cielo 2 – Mascali in Via Scalo 9 – Giarre Riposto in Corso Italia 323 – Catania Europa in Piazza Europa.

5697 ore 6:22 Alcantara – Siracusa – Clienti con bus. – Il bus ferma nei piazzali antistanti le stazioni ad eccezione di: Fiumefreddo Di Sicilia in Via Regina del Cielo 2 – Mascali in Via Scalo 9 – Giarre Riposto in Corso Italia 323 – Guardia-Mangano-S.Venerina in Via Paluzza 20 – Catania Europa in Piazza Europa

5380 ore 6:38 Siracusa – Messina – Clienti con bus. – Il bus ferma nei piazzali antistanti le stazioni ad eccezione di: Guardia-Mangano-S.Venerina in Via Paluzza 20, – Giarre Riposto in Corso Italia, 323 – Fiumefreddo Di Sicilia in Via Regina del Cielo, 2, Letojanni in Via Nazionale, 1 – S. Alessio Siculo-Forza D’agro’ in Via Consolare Valeria, 252, – S. Teresa Di Riva in Via Lungomare Paolo Borsellino, 1 – Roccalumera-Mandanici in Via Lungomare Cristoforo Colombo, 54 – Alì Terme in Via Francesco Crispi, 180.

12959 ore 7:02 Taormina – Clienti con bus. – Il bus ferma nei piazzali antistanti le stazioni ad eccezione di: Fiumefreddo Di Sicilia in Via Regina del Cielo 2 – Mascali in Via Scalo 9 – Giarre Riposto in Corso Italia 323 – Guardia-Mangano-S.Venerina in Via Paluzza 20 – Catania Europa in Piazza Europa.

