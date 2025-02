I giardini di Montalto riaprono: martedì la cerimonia con la firma della convenzione

L'iter era stato avviato nelle scorse settimane con l'approvazione del documento. Si tratta di un luogo panoramico tra i più belli di Messina ed è chiuso da anni

MESSINA – I Giardini di Montalto riaprono. Alle 10.30 di martedì 4 febbraio ci sarà la cerimonia con le firme della convenzione tra il Comune di Messina e la parrocchia di Montalto, alla presenza dei rappresentanti delle due istituzioni: il sindaco Federico Basile e padre Lorenzo Campagna. Con le firme si restituirà alla fruizione della cittadinanza una porzione di città meravigliosa, ma chiusa da anni.

Come ricordato dall’amministrazione, il 31 dicembre scorso è stato firmato il provvedimento con cui la Giunta ha approvato la convenzione, così da far vivere il Santuario di Montalto a tutti e non solo come luogo di culto ma anche come punto panoramico. Il parco circostante, inoltre, può diventare un fondamentale luogo di aggregazione per la comunità e per i turisti.