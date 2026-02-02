 Lavori a Torre Faro, Atm cambia il percorso della Linea 31 Bis

Lavori a Torre Faro, Atm cambia il percorso della Linea 31 Bis

Lavori a Torre Faro, Atm cambia il percorso della Linea 31 Bis

lunedì 02 Febbraio 2026 - 17:14

Nuovo tragitto, a partire da oggi, per agevolare i residenti

MESSINA – Per agevolare gli spostamenti dei residenti a Torre Faro anche durante i lavori di riqualificazione in corso, ATM ha provvisoriamente modificato il percorso della Linea 31 BIS. A partire da oggi, lunedì 2 febbraio, la linea entrerà all’interno del paese percorrendo via Pozzo Giudeo, via Scuole, via Rando e via Nuova.

Il percorso della Linea 31 BIS sarà quindi prolungato rispetto al capolinea attuale di via Circuito, fino all’Istituto Marino, transitando lungo la strada statale 113. Questo permetterà al bus di immettersi in via Pozzo Giudeo e attraversare le vie interne di Torre Faro, migliorando il servizio per tutti i residenti.

