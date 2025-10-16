I giovani del Ct Vela Messina protagonisti nella tappa Junior Next Gen Italia

Impegnati presso il Ct Polimeni di Reggio Calabria i giovani velini Delia, Onorato e Artemisia si sono messi in mostra nel torneo a rilevanza nazionale

MESSINA – Ottimi risultati per i giovani atleti del Ct Vela Messina impegnati, nello scorso week end presso il Ct Polimeni di Reggio Calabria, nel circuito giovanile Junior Next Gen Italia, riservato alle categorie under 10, under 12 e under 14.

Ancora una volta protagonista Piermario Delia (classe 2015) che si è aggiudicato sia il torneo di singolare (battuto in finale Michele Romeo per 6-2, 6-4) e sia quello di doppio in coppia con l’altro “velino” Alessandro Onorato (sconfitti in finale Stefano Ferrari e Marco Cancemi per 6-4, 6-3). Delia e Onorato, seguiti a Reggio Calabria dal maestro Francesco Palano Quero, sono imbattuti negli incontri di doppio in questa stagione.

Nell’under 14, sugli scudi Matteo Artemisia (classe 2011) che ha raggiunto la finale, ma è stato battuto dal campione italiano di categoria, il catanese Bruno Condorelli, sciupando il vantaggio di 5 a 3 nel primo set. Trionfo, invece, nel torneo di doppio per Artemisia (seguito a Reggio Calabria dai maestri Francesco Caputo e Paolo Ricciardo) che, in coppia con Gennaro Scalese, ha avuto ragione dei fratelli Bruno e Ruggero Condorelli del Monte Kà Tira.

Piermario Delia, Matteo Artemisia e il neo “velino” Emanuele Fucile (classe 2015) si sono qualificati per il Master della Junior Next Italia che si svolgerà a Torino, dal 9 al 16 novembre, in concomitanza con le Atp Finals.