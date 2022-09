I lavori fermi in via delle Mura e i cumuli di spazzatura - Tempostretto

Un lettore segnala che, “a seguito dell’abbattimento delle case basse in via delle Mura, i lavori di ripristino del suolo pubblico sono fermi da ben due mesi. Viviamo nel degrado più totale, visti anche i cumuli di spazzatura et similia lasciati lì! Semplicemente vergognoso”.

La risposta dell’assessore Mondello

Sul problema, la nostra testata ha di recente interpellato l’assessore Salvatore Mondello: “Sapete bene che quando si fa un’attività di qualsiasi tipo ci sono mille variabili che non possono essere valutate in fase di progettazione. E nella fattispecie abbiamo riscontrato alcune problematiche legate al possesso di alcune baracche che hanno rallentato il processo, ma che non lo hanno fermato per nulla. Abbiamo lavorato di concerto con la prefettura, come abbiamo sempre fatto, e a stretto giro la questione si risolverà”.