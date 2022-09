Messina. Risanamento, lavori fermi in via delle Mura: "A stretto giro si ripartirà" VIDEO - Tempostretto

L'assessore Mondello ha spiegato i motivi dello stop ai lavori, chiedendo maggiore "pazienza e amore per la città"

di Giuseppe Fontana, riprese e montaggio di Silvia De Domenico



MESSINA – Lo sbaraccamento di via delle Mura è partito l’1 agosto scorso e a colpi di ruspe sono state abbattute un gran numero di vecchie baracche, nascoste dalle abitazioni in una zona centralissima della città.

Poi i lavori si sono fermati, come hanno segnalato un gran numero di lettori. Sulla macerie, lasciate lì dietro le recinzioni, sbucano immondizia e vecchi elettrodomestici, non si sa se gettati dopo o rimasti dal passaggio dei mezzi meccanici.

Mondello: “Iniziato processo virtuoso”

L’assessore competente Salvatore Mondello ha spiegato la situazione. “Questa è una situazione paradossale, con una città che diventa avida di attività lì dove si agisce – dice in merito alle segnalazioni arrivate dai cittadini, che parlavano proprio dello stop dei lavori – e vorrei ricordare che le baracche esistono da cento anni. Abbiamo iniziato un processo virtuoso di demolizione e ritengo che qualche settimana di stop, che peraltro dipende da questioni amministrative, non sia un dramma”.

Mondello: “A breve si risolverà la situazione”

“Sapete bene che quando si fa un’attività di qualsiasi tipo ci sono mille variabili che non possono essere valutate in fase di progettazione – spiega Mondello – e nella fattispecie abbiamo riscontrato alcune problematiche legate al possesso di alcune baracche che hanno rallentato il processo, ma che non lo hanno fermato per nulla. Abbiamo lavorato di concerto con la Prefettura, come abbiamo sempre fatto, e a stretto giro la questione si risolverà. Mi viene da dire in chiusura, però, che bisogna avere la giusta pazienza e l’amore verso la città per comprendere che chi ha lavorato bene in questi anni continuerà a farlo”.

