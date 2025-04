I migranti in manette, l’addio a Sara e la famiglia umana

7 giorni dal locale al globale. Mentre nel mondo dominano logiche di guerra, c'è chi ricorda l'art. 3 della Costituzione e il suo messaggio d'uguaglianza

7 GIORNI D’ORDINARIA FOLLIA – Piccole riflessioni domenicali. La sfida, oggi, è immaginare il futuro anche quando il mondo trasmette soprattutto immagini di coercizione. Migranti in manette esibiti davanti alle telecamere, muri, periferie abbandonate a sé stesse, disagi sociali e psichiatrici lasciati in balìa del destino. Dalla destra italiana al governo, che sforna decreti sicurezza e Centri di permanenza per il rimpatrio (Cpr), nella morte del diritto internazionale, a un Occidente incapace di frenare i massacri a Gaza, i segnali non risultano incoraggianti. Il pianeta pullula dei Putin, Orbán, Erdoğan, Trump, Netanyahu. Ma la sfida della democrazia reale consiste nel mantenere la barra dritta del diritto, della giustizia sociale, dell’eguaglianza sostanziale. Anche quando assisitiamo a processi involutivi inarrestabili, non bisogna dimenticare valori e idee da incarnare.

Dal globale al locale. Nei giorni dell’addio a Sara Campanella, durante i funerali a Misilmeri, le parole dell’arcivescovo di Palermo sono state una luce capace di rischiarare persino un momento così triste. Così Corrado Lorefice ha parlato: “L’intera famiglia umana piange Sara Campanella. L’amore non uccide. Si tratta di un dolore indicibile, inaudito. L’ultima parola su Sara è la vita, non la morte”.

“L’intera famiglia umana” e l’articolo 3 della Costituzione

In quell’intera famiglia umana c’era il senso di un impegno quotidiano a cui tutti dobbiamo tendere. Non c’è un noi e un loro. Siano migranti o concittadini in povertà e degrado. Ma solo un’unica famiglia umana. E non a caso Lorefice ha citato l’articolo 3 della Costituzione: “Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali. È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l’eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l’effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all’organizzazione politica, economica e sociale del Paese”.

“Mi amo troppo per stare con chiunque”

Di quei giorni attraversati dal dolore, rimane questo messaggio simbolo di Sara: “Mi amo troppo per stare con chiunque”. Espressione di una libertà interiore e di un rispetto di sé che mai nessuno avrebbe dovuto calpestare.

Al pari del “chicco di grano” evangelico, le sue parole siano di esempio in una battaglia culturale da condurre ogni giorno. Così come, in Ucraina e in ogni altro ogni luogo della terra, ci auguriamo che un giorno la guerra diventerà un tabù, così deve essere per ogni femminicidio e brama criminale di possesso.

Buona domenica, nonostante tutto.

Articoli correlati