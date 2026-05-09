I mille volti delle donne a Palazzo Zanca tra musica e pittura

Appuntamento domenica 10 maggio a Messina. Omaggio al femminile "in ogni tempo"

MESSINA – Un dialogo tra arte visiva, musica e parole per celebrare l’eternità e la complessità della figura femminile. Si terrà domenica 10 maggio, dalle ore 16:00 alle 20:00, nel Salone delle Bandiere di Palazzo Zanca a Messina, l’evento culturale “I mille volti delle donne, in ogni tempo!”. La manifestazione, patrocinata dal Comune di Messina, è dedicata alla memoria di Daniela Filograsso e si propone come un intenso viaggio artistico e sensoriale.

Si legge in una nota: “Lungi dall’essere una semplice mostra o un tradizionale concerto, l’appuntamento nasce come un crocevia multidisciplinare. Il cuore dell’evento è un’esposizione collettiva curata dalle stesse organizzatrici: attraverso una ricca varietà di stili e visioni, queste donne hanno scelto di mettersi a nudo e raccontarsi. Trasformando la passione per l’arte e per la scrittura in un linguaggio universale, l’evento unisce tecnica e istinto esplorando il tema: “Dalla freschezza di un inizio alla saggezza di un vissuto: un viaggio attraverso i volti che raccontano l’eternità del femminile”.

Ad arricchire l’esposizione visiva ci sarà un nutrito parterre di artisti, con la moderazione affidata a Giuseppe Bevacqua. La narrazione prenderà voce e suono grazie agli interventi del soprano Francesca Morabito, del tenore Davide Bruno, della cantante Medea Lo Piccolo e della pittrice Carla Russo.

All’evento, che vedrà la partecipazione delle autorità locali, interverranno il presidente dell’Ordine dei Commercialisti di Messina Enrico Spicuzza e la dott.ssa Rosaria Mammoliti. Uno spazio speciale sarà dedicato all’arte pittorica contemporanea, con la partecipazione dei pittori Giuseppe Taibi, Giuseppe Giacobbe, Walter Piconese e Carla Russo (quest’ultima autrice dell’opera simbolo della locandina). Spazio anche ai libri con la scrittrice Giulia Majolino che presenterà la sua ultima opera.

La kermesse è il frutto dell’impegno e della sinergia di un gruppo di organizzatrici: Angela Toscano, Melania Filograsso, Alessandra Pipitò, Cetty Ferraù, Carla Russo, Camen Pileggi, Nadia Pasqua, Mariagrazia Ciliberto e Paola Pellicane.

L’invito a partecipare è esteso a tutta la cittadinanza per “immergersi in una celebrazione dove ogni volto, tela e nota raccontano una sfumatura diversa e immortale dell’essere donna”.