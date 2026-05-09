 "Prima di dirsi addio" punta al Campiello, il messinese Scuderi sarà al Salone del Libro

“Prima di dirsi addio” punta al Campiello, il messinese Scuderi sarà al Salone del Libro

Giuseppe Fontana

“Prima di dirsi addio” punta al Campiello, il messinese Scuderi sarà al Salone del Libro

sabato 09 Maggio 2026 - 09:00

L'appuntamento domenica 17 maggio con il firmacopie dell'autore, reduce da un fitto tour italiano passato anche dal Senato.

MESSINA – Il primo romanzo del messinese Angelo Scuderi continua a stupire. Si tratta di “Prima di dirsi addio”, pubblicato da Castelvecchi Editore nel novembre 2025 e presentato dal giovane autore praticamente in tutta Italia. Il fitto tour di Scuderi ha toccato diverse città, da Milano a Roma, oltre a tutta la Sicilia e da Messina, “dove tutto è cominciato”.

Il tour di Angelo Scuderi in tutta Italia

Nel corso di questi primi sei mesi dalla pubblicazione, Scuderi è stato anche nella Sala Nassirya del Senato, dove ha presentato il romanzo grazie all’impegno della senatrice Barbara Floridia. E questo perché “Prima di dirsi addio” non è “solo” una storia d’amore. Racconta, infatti, anche le condizioni dei giovani del Sud Italia. E anche per questo punta al Premio Campiello 2026. La selezione finale sarà proprio nel mese di maggio 2026.

L’appuntamento al Salone del Libro di Torino

E intanto Scuderi il prossimo 17 maggio sarà al Salone del Libro di Torino per un firmacopie e per incontrare il pubblico. Il messinese ha raccontato a Tempostretto: “È stata una grande emozione ricevere questa attenzione e questa cura per un’opera prima di un autore totalmente sconosciuto. Ho ricevuto tanti messaggi e tante mail di stima da persone che tengo in altissima considerazione e con cui non mi sarei mai sognato di potermi interfacciare prima dell’uscita del romanzo. Ha fatto crescere in me la voglia di continuare a scrivere perché è bello vedere che il frutto del proprio lavoro piace, viene letto e viene consigliato”.

E ancora: “La presenza al Salone del Libro di Torino è per me un passo importante in un percorso ancora lungo e tortuoso. Sono felice di avere l’opportunità di carpire i segreti dei miei colleghi più navigati e di confrontarmi con loro, soprattutto le autrici e gli autori dello Stretto che per me continuano a essere un punto di riferimento. Questo però non sarebbe stato possibile senza quella donna che ha scommesso su di me a scatola chiusa, semplicemente leggendo il testo. Mi riferisco alla mia editor Mariacarmela Leto – e a tutta la squadra Castelvecchi Raid – che mi sostiene nella scrittura e mi insegna la vita da autore. E a Mauro Garofalo, che è stato il primo a vedere qualcosa di viscerale nel mio romanzo, va sempre la mia profonda riconoscenza”.

La sinossi di “Prima di dirsi addio”

Leo e Beatrice si conoscono per caso, in un’estate che sembra sospesa. Si incontrano quando la vita sembra chiedere loro di scegliere se restare fedeli a ciò che conoscono o lasciarsi trascinare in un territorio imprevisto. Hanno storie che non combaciano affatto, eppure tra loro nasce un legame che non obbedisce a regole né convenzioni. È un amore che somiglia a una parentesi, fragile e assoluto insieme, destinato a lasciare un segno anche oltre la sua fine.

Nelle loro giornate ci sono viaggi improvvisati e attese febbrili, conversazioni leggere che si trasformano in confessioni profonde, corpi che imparano a riconoscersi e vite che sembrano dividersi a ogni passo. Ma la vera prova è nel tempo che avanza: cosa resta, quando l’amore non può più proteggere dalle scelte, dal dolore, dalla distanza? Con una scrittura capace di fondere intimità e tensione narrativa, Prima di dirsi addio racconta la traiettoria di due vite che s’intrecciano senza mai coincidere del tutto. Una storia che attraversa stagioni e distanze, un amore che non promette eternità ma la verità di un incontro irripetibile.

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