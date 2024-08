I premi no ponte per il gran finale del festival “Aunni Annari”

Ecco i premiati a Capo Peloro

MESSINA – A conclusione della festival Noponte “Aunni Annari“, tenutosi nel weekend all’Horcynus Orca a Capo Peloro a Messina, sono stati consegnati i premi del “Noponte Awards 2024”. Premi consegnati, con ironia, dall’ex assessore Daniele Ialacqua, per il Comitato Noponte Capo Peloro.

Tutti i premiati, con pergamena e trofeo, della categoria noponte, hanno partecipato di persona o in video.

Sabina Guzzanti, la prima ad essere premiata per il suo monologo noponte a Propaganda live, ha inviato un video di saluto e di solidarietà per la lotta contro il ponte.



In collegamento on line si sono avvicendati poi i premiati categoria noponte: Marilena Vinci (“È sempre Carta Bianca” Retequattro); Salvo Catalano (Tagadà – La7); Danilo Procaccianti (Report, Rai3).

Ha ritirato invece il premio in presenza Fabrizio Bertè (la Repubblica), mentre ha inviato un video di ringraziamento Giulio Golia (Le iene, Italia uno).

Per la categoria Sìponte, “Premio speciale della giuria” a Pietro Ciucci, amministratore delegato della Stretto di Messina. La motivazione? “Per essersi “inventato” qualsiasi cosa in questi anni pur di “piazzare” il ponte sullo Stretto e renderlo “simpatico”, dalla previsione di piste ciclabili e belvedere in quota all’ultima trovata del ponte “a muzzo”.

Menzione speciale della giuria per il giornalista Lucio D’Amico, per il sito Strettoweb e l’ingegnere Giuseppe Palamara, sul fronte dei favorevoli, con il ministro Valditara Premio “politico pontista dell’anno” per avere proposto istituti tecnici con indirizzo “pontista”. Vince “l’agguerrita concorrenza dei parlamentari Nino Germanà e Igor Iezzi e del presidente della commissione Ambiente Pippo Trischitta”.

Foto dalla pagina Fb No ponte Capo Peloro.

