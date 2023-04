"I soldi della P2 tra mafie, neofascismo e Gelli", l'incontro alla Feltrinelli - Tempostretto

L'avvocato Fabio Repici, uno degli autori del libro, si confronta con il magistrato Lima, il giornalista Anselmo e lo storico De Cristofaro giovedì 27

MESSINA – “I soldi della P2. Sequestri, casinò, mafie e neofascismo: la lunga scia che porta a Licio Gelli” è un libro di Fabio Repici, avvocato messinese, Antonella Beccaria e Mario Vaudano. La presentazione è in programma giovedì 27 aprile, alle ore 18, alla Feltrinelli Point di Messina. Dialogheranno con l’avvocato Repici il magistrato Felice Lima, il giornalista della “Gazzetta del Sud” Nuccio Anselmo ed Ernesto De Cristofaro, che insegna Storia del diritto medievale e moderno, Storia del diritto moderno e contemporaneo e Storia delle istituzioni totali all’Università degli Studi di Catania.

Il testo analizza il fenomeno quaranta anni dopo la scoperta degli elenchi della loggia massonica.

Il libro

Vittorio Occorsio, trucidato a Roma dai colpi di mitra di Pierluigi Concutelli. Bruno Caccia, ammazzato a Torino da un commando ‘ndranghetista ancora non identificato. Giovanni Selis, miracolosamente scampato ad Aosta a una bomba piazzata sotto la sua auto, isolato dai colleghi, morto suicida pochi anni dopo. Cosa accomuna questi tre magistrati? Tutti hanno toccato i fili dell’alta tensione, tutti, nel corso del loro lavoro – svolto in anni complicati, tra depistaggi, collusioni, intrecci torbidi tra Stato, criminalità ed eversione – avevano scorto in filigrana un filo nero che legava il fenomeno dei sequestri a quello del riciclaggio di denaro; il mondo dei casinò a quello dell’eversione neofascista e della criminalità organizzata; le bombe al piombo di cui sono stati vittime.

E dietro quel filo nero, l’ombra inquietante della più grande holding criminale mai strutturatasi in Italia, con diramazioni tra Francia, Sud America e una pletora di paradisi fiscali sparsi in tutto il mondo: la P2. E come un fantasma, nelle pieghe d’ombra della storia, sempre lui: Licio Gelli.